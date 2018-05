Mașină înghițită de lavă în Hawaii. Imagini incredibile Aproximativ 30 de locuințe au fost distruse complet, iar altele sunt amenințate de lava adusa la suprafața de vulcanul Kilauea din Hawaii. Acesta a inceput sa erupa inca de joia trecuta și provoaca tot felul de dezastre. Mii de persoane care locuiau in apropiere de vulcan au fost evacuate, potrivit Abc. Un martor a surprins momentul in care lava a inghițit o mașina parcata pe strada. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

- Big Island din statul american Hawaii se confrunta cu o eruptie puternica a vulcanului Kilauea, cel mai activ din arhipelag, de mai multe zile. Zeci de locuinte au fost complet distruse de raurile de lava, iar alte zeci sunt amenintate.

- Big Island din statul american Hawaii se confrunta cu o eruptie puternica a vulcanului Kilauea, cel mai activ din arhipelag, de mai multe zile. Zeci de locuinte au fost complet distruse de raurile de lava, iar alte zeci sunt amenintate. “Nivelurile ridicate de dioxid de sulf reprezinta o amenintare…

- Mii de oameni au fost evacuați din Hawaii dupa ce vulcanul Kilauea a erupt, lava ajungand deja intr0un cartier rezidențial. Erupția vulcanului a avut loc la cateva ore dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 5...

