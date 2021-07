Mașină incendiată în miez de noapte la Giarmata, polițiștii au deschis o anchetă. Ce acuză localnicii Un autoturism parcat in fața unei case din Giarmata a fost incendiat noaptea trecuta, de catre persoane inca necunoscute. „In cursul acestei dimineți, in jurul orei 04:20, polițiști Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Giarmata, ar fi izbucnit un incendiu la un autoturism […] Articolul Mașina incendiata in miez de noapte la Giarmata, polițiștii au deschis o ancheta. Ce acuza localnicii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

