Stiri pe aceeasi tema

- O mașina parcata in fața unei vile din localitatea timișeana Giarmata a fost incendiata noaptea trecuta, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, mașina distrusa aparține unui luptator de kickbox din Timișoara, Alin Vacareanu.

- O mașina parcata in fața unei vile din localitatea timișeana Giarmata a fost incendiata noaptea trecuta, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, mașina distrusa aparține unui luptator de kickbox din Timișoara, Alin Vacareanu, care nu a putut fi…

- O mașina parcata in fața unei vile din localitatea timișeana Giarmata a fost incendiata noaptea trecuta, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, mașina distrusa aparține unui luptator de kickbox din Timișoara, Alin Vacareanu, care nu a putut fi…

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 04:20, polițiști ai Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Giarmata ar fi izbucnit un incendiu la un autoturism parcat. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fata locului, constatand faptul…

- Miigranti ilegali din Turcia si Afganistan depistati in judetul Timis Foto arhiva 14 migranti din Turcia și Afganistan, toți barbați, îngramadiți într-un autoturism, au fost depistați de polițiștii de frontiera din Timiș la un control de rutina pentru combaterea migrației ilegale, în…

- Incidentul de duminica seara a fost surprins de camerele de supraveghere montate in Piața Victoriei. In imagini poate fi observat momentul in care marchiza cedeaza și lovește in cap un barbat de 74 de ani.

- Doi hoti au furat o masina dintr-o parcare din Bacau. Intregul jaf a fost surprins pe camerele de supraveghere. In filmare se vede cum cei doi merg la un autoturism. Unul dintre ei reușește sa deschida portiera si sa intre in mașina. Dupa ce incearca sa o porneasca, indivizii se dau batuti, coboara,…

- Au aparut primele imagini cu incaierarea migranților de la Timișoara, de luni, in urma careia un barbat din Afganistan a fost injunghiat mortal și altul a ajuns la spital in stare grava. Polițiștii inca nu i-au gasit pe faptași. Atacul de luni dupa-amiaza a fost surprins de camerele de supraveghere.…