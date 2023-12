Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a fost cuprinsa de flacari in urma cu cateva momente in localitatea Feleacu. Pompierii clujeni intervin la fața locului, iar traficul este oprit in acest moment ambele direcții de mers. “Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu…

- O mașina a luat foc la ieșire din localitatea Feleacu, inspre localitatea Valcele. Circulația in zona este blocata complet. ,,Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism la ieșirea din localitatea Feleacu,…

- Pompierii valceni au intervenit, marți, la un incendiu izbucnit la compartimentul motor al unei mașini din localitatea Milcoiu, județul Valcea. Pentru stingerea incendiului, s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Cand au…

- Pompierii militari din cadrul ISU Dambovița au intervenit, vineri dupa-amiaza, in satul Hanu lui Pala, comuna Uliești, acolo unde a avut loc un incendiu auto. O mașina fost distrusa dupa ce a fost cuprinsa de flacari violente. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat…

- Panica in satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, marți de dimineața! O mașina distrusa aproape in totalitate, dupa ce a fost cuprinsa de flacari violente. Incendiul a pornit de la compartimentul motor. Din fericire, potrivit ISU Dambovița nu au existat victime. Pentru stingerea incendiului au intervenit …

- „In urma evenimentului, trei persoane au fost ranite usor si au primit ingrijiri medicale la fata locului. Dintre acestea, doua au fost transportate la spital. Pompierii asigura si masurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului”, precizeaza ISU Dambovita. La fata locului s-a intervenit cu…

- Ziua de 12 octombrie 2023 ni va fi uitata prea curand de un tanar de 24 de ani, din comuna Ulmi. Barbatul a fost transportat de urgența la spital dupa ce a fost lovit de o mașina. Necazul s-a petrecut in timp ce tanarul se deplasa pe DJ 720, pe raza localitații Gura Ocniței. Acesta a fost acroșat și…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța un incendiu in municipiul Arad, in parcarea hypermarketului Kaufland de pe str. Banu Maracine. Este vorba de... The post Mașina in flacari in parcarea Kaufland. Pompierii intervin acum appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…