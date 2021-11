Mașină în flăcări după ce s-a răsturnat pe șosea Pompierii militari au intervenit, aseara, de urgența dupa ce un apel la 112 anunța ca o mașina a luat foc pe drumul județean Arad – Șiria. La fața locului au plecat o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD și un echipaj descarcerare. Salvatorii au gasit un autoturism rasturnat care ardea generalizat. Din fericire, șoferul autoturismului a ieșit […] Articolul Mașina in flacari dupa ce s-a rasturnat pe șosea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

