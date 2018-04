Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, au incheiat vineri prima runda de convorbiri la Panmunjon, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei, transmit Reuters si Yohnap. Kim a revenit pe teritoriul Coreei de Nord intr-o limuzina neagra, inconjurata…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, are loc vineri primul summit inter-coreean din ultimul deceniu, relateaza Reuters. Dupa prima strangere de mana dintre liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, au urmat momente ceremoniale. Unul dintre…

- Cele doua Corei au deschis vineri o linie telefonica directa intre liderii lor, a anuntat agentia sud-coreeana Yonhap, citand presedintia de la Seul, informeaza AFP. Deschiderea acestei linii de comunicatii are loc cu o saptamana inainte de un summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

