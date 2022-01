Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din cartierul Valea Aurie, din Sibiu, si-a gasit zilele trecute masina sub un strat gros de gheata, dupa ce peste noapte a aparut o avarie intr-o conducta si apa a tasnit peste parcare. Pentru ca, la inceputul saptamanii, temperaturile au coborat pana spre minus 19 grade Celsius, apa care a…

- Un sofer din cartierul Valea Aurie, din Sibiu, si-a gasit zilele trecute masina sub un strat gros de gheata, dupa ce peste noapte a aparut o avarie intr-o conducta si apa a tasnit peste parcare.

- Locuitorii unui cartier din Sibiu se lupta de aproape cinci ani cu fisurile unei conducte, care apar in special iarna, cand temperaturile scad pana la limita inghețului. De curand, apa care a sarit dintr-o țeava a acoperit un autoturism in totalitate cu gheața. Societatea care o administreaza spune…

- Un sibian care locuieste in cartierul Valea Aurie si-a gasit masina zilele trecute sub un strat gros de gheata, dupa ce peste noapte a aparut o avarie intr-o conducta si apa a tasnit peste parcare. Evenimentul a avut loc pe strada Agarbiciu din municipiul Sibiu, locatarii spunand ca in zona apar probleme…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 17 decembrie, pana la ora 14.00, in Sighetu Marmației – str. Doboieș, Tisa – Craciunești – Bocicoiu Mare (comuna Bocicoiu Mare), din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina vineri, 12 noiembrie, in jurul orei 5.45, la un incendiu produs la un autoturism aflat pe strada Salcamilor din municipiul Reghin. "A ars un autoturism in proporție de 80%, incendiul a fost lichidat in limitele gasite.…