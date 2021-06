Stiri pe aceeasi tema

- AirCar, un prototip de mașina zburatoare cu motor BMW, dezvoltat de Klein Vision, a incheiat cu succes primul sau test intre aeroportul internațional Nitra și Bratislava, in Slovacia. Zborul a durat 35 de minute. In doar 2,5 minute, mașina se transforma in avion și este gata de decolare. Prof Stefan…

