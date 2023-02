Mașină furată în Petelea și găsită în Reghin Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Petelea au fost sesizați, in data de 23 februarie, de catre un barbat din Petelea, cu privire la faptul ca autoturismul sau a fost sustras. "In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca trei tineri din Petelea ar fi sustras autoturismul in cauza, acesta din urma fiind depistat in Reghin. Fața … Post-ul Mașina furata in Petelea și gasita in Reghin apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

