Mașina furată din Timișoara, găsită în Bega La data de 20 iunie 2024, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 5 Poliție Urbana Timișoara, au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 16 ani cu privire la faptul ca in timp ce acesta se afla pe malul raului Bega, a observat un autoturism cazut in apa. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, la fața locului prezentandu-se și un echipaj din cadrul ISU Timișoara, care au extras autoturismul din apa și au stabilit faptul ca nu exista victime in interiorul acestuia. In urma verificarilor efectuate de catre polițiști in bazele de date,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șofer din Rachiți, DOSAR PENAL dupa ce a fost prins beat la volan Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit la data de 18 mai 2024 pentru control, pe drumul județean D.J. 296 A, in comuna Rachiți, un autoturism condus de un barbat, de 42 de ani, din aceeași localitate.…

- Tanar din Cugir, cu dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic, pe DJ 107C. Ce au descoperit polițiștii Un tanar de 20 de ani din Cugir este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, pe DJ 107C la Vințu de Jos. Polițiștii au descoperit ca nu avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, miercuri,…

- Un clujean in varsta de 37 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a agresat un minor și pe parinții acestuia deoarece cainele baiatului ar fi ripostat la atacul unui cațel de talie medie. Incidentul s-a produs in comuna Feleacu, chiar de 1 mai. „La data de 2 mai, polițiștii Secției 2 Poliție…

- La data de 29 aprilie 2024, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe C-lea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Un tanar de 23 de ani a decedat vineri, dupa ce i s-a facut rau in incinta unui salon de tatuaje dintr-un complex comercial din Timisoara, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. ”La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16,45, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu…

- Un tanar de 23 de ani a decedat vineri, dupa ce i s-a facut rau in incinta unui salon de tatuaje dintr-un complex comercial din Timisoara, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. ”La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16,45, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu…

- O mașina in valoare de 17.000 de euro, care figura ca fiind furata din Germania, a fost gasita ieri, la Bistrița, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Ieri, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat in posesia unui barbat de 31 de ani, din Bistrița, un autoturism in…

- Tanar din Alba, cu dosar penal dupa ce s-a plimbat cu o mașina furata, pe strazi din Ocna Mureș. De unde a sustras autoturismul Un tanar din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o mașina din curtea unui localnic și s-a plimbat cu ea pe strazi din oraș. Potrivit IPJ Alba, in 2 aprilie,…