Mașină făcută scrum în urma unui carambol pe autostrada A1, în Timiș Incident grav in cursul nopții trecute pe autostrada A1, pe raza comunei Orțișoara, din județul Timiș. Mai multe mașini au fost implicate intr-un accident iar unul dintre autoturisme a ars aproape complet. „Trafic ingreunat pe autostrada A1 la kilometrul 524+600 Orțișoara (TM), sensul spre Nadlac, in urma unui accident care a avut loc azi noapte. […] Articolul Mașina facuta scrum in urma unui carambol pe autostrada A1, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

