Mașină făcută praf și patru persoane la spital după un accident în miez de noapte (foto) Accident de circulație in noaptea de vineri spre sambata, la ieșirea din localitatea aradeana Dieci. Patru persoane au ajuns la spital. „Detașamentul de Pomiperi Sebiș a intervenit ieri noapte la ieșirea din localitatea Dieci cu doua echipaje cu modul descarcerare și un echipaj SMURD cu sprijinul echipajelor SAJ la un accident rutier in care a […] Articolul Mașina facuta praf și patru persoane la spital dupa un accident in miez de noapte (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs pe DN 19A, in localitatea Madaraș din județul Satu Mare. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera a fost reluata pe DN 19A, localitatea Madaraș, județul Satu Mare, unde s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Un accident s-a produs la intrare in Gherla. In urma acestuia, trei persoane au ajuns la spital, printre acestea aflandu-se și un copil de 4 ani. ”Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa amiaza la un accident rutier petrecut la intrare…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, la intrare in municipiul Gherla. La fața locului au intervenit o ambulanța, doua echipaje SMURD, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și Detașamentul 1 Cluj-Napoca, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit un autoturism ieșit in afara parții…

- Din primele informații, un microbuz a intrat in coliziune cu o mașina de teren.In urma impactului, 7 persoane (șoferul mașinii de teren, șoferul microbuzului și alte 5 persoane) au fost ranite și urmeaza sa fie transportate la spital. Toate cele trei victime sunt conștiente.Sursa video: ISU Delta Tulcea

- La data de 4 mai 2024, in jurul orei 12:30, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesirea din localitatea Izvoarele catre localitatea Horia a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca, un barbat in timp ce conducea un autoturism pe…

- Accident rutier in localitatea Petrești, doua persoane au ajuns la spital , noaptea trecuta, in jurul orei 20:46, pompierii au fost solicitați sa intervina. Garda de Intervenție Vișina a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. La fața locului au fost…

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident rutier unde cinci persoane au ajuns la spital cu rani grave. Baiatul nu avea permis și s-a urcat la volanul autoturismului dupa ce a consumat alcool și substanțe interzise.

- EVENIMENT RUTIER IN LOCALITATEA MIHAEȘTI Astazi, 3 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au fost sesizați, cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea a 4 persoane. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, in localitatea…