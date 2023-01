Stiri pe aceeasi tema

- Un nou brand auto, nascut ca urmare a colaborarii dintre Sony si Honda, a fost anuntat la CES 2023. Sony si Honda vor dezvolta impreuna masini electrice sub brandul Afeela, au anuntat cele doua companii. O prima masina sub acest brand va fi lansata pe piata in 2026.In vreme ce Honda se va ocupa de…

- Mașinile electrice aparțin prezentului, iar noile tehnologii sunt testate, in prezent, in motorsport. Nu era, deci, decat o chestiune de timp pana ca unele dintre cele mai populare modele electrice de pe piața sa-și de intalnire pe circuit. Scena este...

- Un șofer a vrut sa-și ajute prietenul dupa ce a ramas impotmolit cu mașina pe un drum inzapezit de pe munte. Din pacate intențiile sale bune nu au fost suficiente și a reușit sa-i distruga complet mașina și a și filmat momentul, scrie ro-viral.video. Motorul prea puternic, mașina prea mare și viteza…

- Primaria Timișoara iși va achiziționa o mașina 100% electrica, in valoare de 35.000 de euro, prin programul RABLA PLUS, de unde vor veni 10.000 de euro. Diferența va fi suportata de bugetul local.

- Pompierii aradeni s-au confruntat cu primul incendiu izbucnit la o masina electrica, in urma unui scurtcircuit produs la baterii, iar interventia pentru lichidarea flacarilor a durat trei ore, in conditiile in care in astfel de cazuri se folosesc cantitati mari de substante de stingere, potrivit…

- „Am terminat emisiunea la poștul de televiziune B1 și mi-a spus moderatorul sa nu ies prin fața. Eu m-am dus sa ies, nu m-au lasat sa ies și i-am intrebat daca nu au alta ieșire, iar prin spate acolo statea unul cu un caine. Eu ma grabeam sa ma duc la mașina, pentru ca șoferul statea pe verde, in mijlocul…

- Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat zilele trecute ca intenționeaza sa simplifice procedurile de accesare a proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu prin descentralizarea unor programe, cu ajutorul primariilor care se vor implica direct in analiza și implementarea proiectelor, așa cum…