Mașină DSP cu vaccinuri, implicată într-un accident rutier "Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in localitatea Girov. Autospeciala DSP care transporta vaccinurile, a fost implicata intr-un eveniment rutier cu o motocicleta. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu autospeciala pentru descarcerare.Pompierii au intervenit pentru deblocarea ușilor pentru mutarea recipientului cu vaccinuri in alt autovehicul. Nu au fost victime”, informeaza ISU Neamț.Potrivit directorului DSP Neamț, activitatea de distribuție a vaccinurilor nu va fi perturbata de acest incident, nefiind distruse doze… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

