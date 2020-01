Mașină distrusă de trenul Timișoara – Iași. Doi bărbați au ajuns la spital Accident feroviar in Timiș, luni seara. Doua persoane aflate intr-un autoturism au fost izbite de un tren, in apropiere de gara Boldur. Victimele au ajuns la spital, in stare de șoc. Un autoturism a fost izbit, din plin, de trenul Timișoara – Iași, in zona garii Boldur. In urma impactului, doi barbați de 30-40 de […] Articolul Mașina distrusa de trenul Timișoara – Iași. Doi barbați au ajuns la spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

