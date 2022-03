Mașina defectă a unor refugiați din Ucraina, reparată gratuit în Timiș Ghinion și noroc in același timp pentru un grup de noua refugiați din Ucraina. Mașina cu care se indreptau spre Germania s-a defectat in Margina, dar apoi le-a fost reparata gratuit. „Sambata seara, in jurul orelor 23.00, polițiștii din Faget au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca pe raza comunei Margina, pe […] Articolul Mașina defecta a unor refugiați din Ucraina, reparata gratuit in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

