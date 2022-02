Mașină de pompieri implicată într-un accident, patru persoane au ajuns la spital O mașina de pompieri care se afla in misiune a fost implicata astazi intr-un accident de circulație, la Caransebeș, in județul Caraș-Severin. „In jurul orei 12:20, o autospeciala pentru stins incendii din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș a fost implicata intr-un accident rutier in timp ce se deplasa la intervenție, la un incendiu de vegetație […] Articolul Mașina de pompieri implicata intr-un accident, patru persoane au ajuns la spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident se circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 7, pe DJ 161D, intre localitațile Nireș și Unguraș. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat in varsta de 20 de ani care se deplasa inspre localitatea Unguraș ar fi patruns pe sensul opus și a intrat in coliziune…

- O autospeciala de Politie din judetul Hunedoara, care se afla in servicul de patrulare, a fost implicata intr-un accident rutier, dupa ce a lovit cu partea laterala un autocamion care circula din sens opus. Cei doi agenti aflati in masina de Politie au fost raniti și au fost transportati la spital.…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident care a avut loc joi dupa-amiaza pe drumul judetean dintre localitatile Resita si Lupac, in eveniment fiind implicate doua autoturisme, a informat ISU Caras-Severin. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat in afara drumului, iar doua persoane…

- Pe DN 2 Urziceni - Buzau, in zona localitatii Cotorca, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, in urma careia o persoana a decedat si doua au fost ranite."La locul interventiei au fost alocate trei echipaje din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni cu o autospeciala de stingere, o…

- Patru persoane au fost transportate marti seara la spital dupa ce masina in care se aflau a lovit un stalp in zona podului Stavilei, din Resita, iar victimele au ramas incarcerate in autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, accidentul a avut loc in…

- Cealalta victima, o femeie in varsta de 53 de ani, a fost gasita in afara autoturismului si i s-a acordat ajutor medical de prima urgenta.Ambele victime au fost transportate la spital, constiente si cooperante.La fata locului au intervenit militarii de la Detasamentul de Pompieri Radauti cu o autospeciala…

- Tragedia s-a produs in aceasta seara, ca urmare a impactului dintre un autoturism si o autoutilitara.Șapte persoane au fost transportate la spital. Este vorba de cei doi conducatori auto și 5 pasageri din autoturism. Șoferul autoutilitarei, un tanar din comuna Banișor, a fost testat cu alcooltestul,…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea fiind incarcerate. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, 17 noiembrie 2021, in judetul Suceava. Potrivit reprezentantilor ISU Suceava, in aceasta dimineata in jurul orei 03:00, a avut loc un accident intre un autoturism si un autotren…