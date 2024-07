Mașina de pompieri a luat foc în timpul intervenției Angajații ISU Constanța au avut de-a face cu o situație total neobișnuita: mașina de pompieri a luat foc in timpul unei intervenții. Apoi, flacarile s-au extins la miriștea alaturata. Mașina de pompieri a luat foc in timp ce se afla in misiune pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Ulterior incendiul a ajuns la […] The post Mașina de pompieri a luat foc in timpul intervenției appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina astazi in localitatea Culmea, județul Constanța. Potrivit ISU Constanța un incendiu a izbucnit la un autovehicul și s-a extins la miriște. La fața locului intervine Detașamentul…

- O masina de pompieri care intervenea pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in judetul Constanta a fost cuprinsa de flacari, iar un pompier a avut nevoie de ingrijiri medicale si transportat la spital.

- O mașina de pompieri s-a facut scrum pe un camp din județul Constanța, dupa ce pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina marți in localitatea Culmea, județul Constanța, scrie ziuadeconstanta.ro. Potrivit ISU Constanța…

