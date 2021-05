Maşină de Poliţie strivită de un copac doborât de vânt O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele de vant puternice, […] The post Masina de Politie strivita de un copac doborat de vant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

