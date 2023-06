Mașină de poliție în misiune, implicată într-un accident, în Berceni. Doi agenți au ajuns la spital O autospeciala de poliție aflata in misiune a fost lovita joi, 8 iunie, de o masina, in timp ce circula pe un bulevard din localitatea ilfoveana Berceni. In urma impactului, doi agenti au fost raniti, fiind transportati la spital, potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, citat de News.ro.Accidentul s-a produs in jurul orei 08:03, pe Bulevardul 1 Mai. Potrivit autoritaților, un echipaj de politie, „care se afla in exercitarea atributiilor de serviciu si care se deplasa in regim prioritar la o interventie, a fost acroșat de un alt autoturism, care circula pe strada Codrului din aceeasi localitate”.In… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

