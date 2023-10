Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța in misiune a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier in Barlad, județul Vaslui. Autospeciala s-a ciocnit cu un autoturism.Pompierii barladeni au intervenit pentru asigurarea masurilor PSI in urma producerii unui accident rutier in Barlad, conform mediafax. In accident…

- Barbatul, banuit de comiterea unei infracțiuni comise duminica, in zona unui mall din București, a fost reperat de polițiști ca se deplaseaza pe DN 1, in localitatea Ciolpani, cu o mașina fara placuțe cu numere de inmatriculare și a fost fost somat sa opreasca, relateaza News.ro.Suspectul a continuat…

- Doi polițiști au ajuns la spital, dupa ce mașina lor a fost lovita in plin intr-o intersecție din Iași. Agenții se aflau in misiune, cu semnalele acutstice și luminoase ale autospecialei in funcțiune. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Din cauza ranilor suferite,…

- Polițist la spital, dupa ce o masina s-a ciocnit de alte doua autoturisme. O masina de politie a fost implicata intr-un accident rutier, miercuri, in judetul Tulcea. Aceasta a fost lovita de un autoturism si proiectata pe sensul opus, intr-o alta masina. In urma impactului, politistul aflat la volan,…

- Un polițist de 24 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce autospeciala pe care o conducea pe DN 22 (E 87) a fost lovita la Somova, județul Tulcea, de un alt autoturism și aruncata pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un vehicul care circula regulamentar, informeaza Dobrogea News.„Un barbat in varsta…

- Incidentul a avut loc pe drumul județean care face legatura intre Preutești și Dolhasca.Polițiștii erau in misiune și au observat mașina, au facut semn sa opreasca, insa femeia de 24 de ani de la volan nu a ținut cont de semnal.Ca sa scape de poliție, a intrat pe contrasens, unde a lovit o alta mașina…

- O femeie de 52 de ani din Constanta a murit astazi intr un accident rutier petrecut in judetul Vrancea. Din primele informatii in accident a fost implicata si o masina de politie. Potrivit IPJ Vrancea, in jurul orei 13.37, o autospeciala din cadrul IPJ Suceava care se deplasa pe Drumul National 2 E…