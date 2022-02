Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F.Sighetu Marmatiei au depistat in apropierea frontierei de stat, noua cetateni din Pakistan care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. Cei noua cetateni pakistanezi sunt cercetati de politistii de frontiera…

- VEST – S-a intamplat in județul Timiș, pe marginea drumului care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Otelec, unde polițiștii de frontiera au observat un autoturism condus de un carașean, care stationa si in care se urcau mai multi straini! Mai precis, erau 19 barbati, patru dintre aceștia…

- Polițiștii din Huedin, județul Cluj, au depistat, in trafic, un BMW de 90.000 de euro, furat din Statele Unite ale Americii, la volanul caruia se afla o tanara de 26 de ani, din Mureș, potrivit News.ro. Mașina a fost confiscata pentru investigații.”Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- In urma unei percheziții, la un imobil din Targu-Neamț, polițiștii au descoperit și ridicat, in vederea confiscarii, un autoturism inmatriculat in Olanda, ce figura furat de pe teritoriul acesteia, din data de 20 aprilie.Au fost ridicate mai multe documente si inscrisuri referitoare la autoturismul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, 11.600 pachete cu tigari, in valoare de peste 98.000 lei, provenite din contrabanda. O parte din cantitatea de țigari a fost trecuta peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul unei…

