Mașină de lux făcută scrum la Stația de Taxare de la podul Fetești FOTO Un autoturism BMW a luat foc in Stația de Taxare de la Podul Fetești. Pasagerii au reușit sa iasa la timp din mașina. Un autoturism a luat foc miercuri, in jurul orei 14,00, la statia de taxare Fetesti, incendiu in urma caruia masina a ars in totalitate, informeaza ISU Ialomita. „Statia de pompieri Fetesti a intervenit astazi, in jurul orei 14,00, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la un autoturism, la statia de taxare Fetesti. La locul solicitarii a fost alocata de urgenta o autospeciala de stingere cu apa si spuma. In urma evenimentului, autoturismul a ars in totalitate. Persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

