Mașină de lux cumpărată cu acte și bancnote false, în Bacău Un autoturism de lux a fost cumparat cu documente și bancnote falsificate. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau au intrat pe fir dupa ce, doua persoane au fost prinse la bordul autoturismului cu numere false. In urma incidentului, autoritațile au efectuat trei percheziții domiciliare. In urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit mai multe bunuri materiale și bani, printre care 1.900 de lei, 550 de euro, 20 de dolari, 20 de lire sterline, 6 telefoane mobile, 3 cartele SIM, un ceas de mana (in valoare de 13.800 de lei), 24 de monede metalice de culoare galbena,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

