Mașină de lux căutată de polițiștii din Dâmbovița într-un dosar de înșelăciune, găsită la Aiud O mașina de lux cautata de polițiștii din Dambovița, intr-un dosar de inșelaciune, a fost gasit la Aiud. Autoturismul a fost indisponibilizat. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat pe raza municipiului Aiud, un autoturism de lux, semnalat ca și cautat de catre polițiștii din județul Dambovița. […] Citește Mașina de lux cautata de polițiștii din Dambovița intr-un dosar de inșelaciune, gasita la Aiud in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

