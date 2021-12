Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Huedin au depistat un autoturism in valoare de peste 70.000 de euro, care a fost furat din Germania.In fapt, la data de 2 decembrie a.c., in urma investigațiilor operative derulate, polițiștii de investigații criminale au identificat…

- Un sofer de TIR care efectua un transport de marfa in Germania a depistat, marti, ca in remorca erau ascunsi migranti, el auzind zgomote in timp ce statea in coloana pentru controlul de frontiera, astfel ca a alertat autoritatile, a informat Politia de Frontiera Arad. Incidentul a avut loc la iesirea…

- La nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte s-a declanșat, ieri, 9 noiembrie, o acțiune le linia combaterii traficului de autoturisme furate din strainatate, ocazie cu care, in baza unui mandat de percheziție emis de catre Judecatoria Vișeu de Sus, a fost identificat la domiciliul…

- O mașina de lux care figura ca furata din Marea Britanie a fost gasita in proces de dezmembare la o firma din județul Neamț. Doua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezițiilor.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Volkswagen Touareg, in valoare de peste 100.000 de lei, care figureaza ca fiind furat din Germania. Sambata, 23 octombrie, in jurul orei 7 dimineața,…

- Un al patrulea tanar, in varsta de 24 de ani, care a suferit o fractura de antebrat, a fost transportat la spital de catre echipajul SMURD din cadrul Garzii de Interventie Saveni."Autoturismul in care se aflau cei patru s-a rasturnat pe un camp, intr-un lan de porumb. Cei trei tineri decedati au fost…

- Un barbat si un copil au fost raniti, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in localitatea Bivolarie, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca este vorba despre un barbat in…