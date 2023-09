Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora, semnalata ca fiind disparuta, alerta introdusa de autoritatile germane.

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad – județul Timiș au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, cautat de autoritațile din Romania. In data de 23.08.2023, in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – ITPF Timisoara s-a prezentat, pentru a efectua…

- Polițiștii de frontiera au prins in ultimele 24 de ore 40 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal in Ungaria, ascunși in mașini sau pe jos. Joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Calafat si Bors au descoperit in urma controlului de frontiera efectuat asupra unei autoutilitare inmatriculate in Germania si a unui autoturism, cantitatea de peste 14.600 pachete cu tigari, ascunse si nedeclarate, in plafonul autoutilitarei,…