Masina cu tigari si alcool de contrabanda, oprita de politistii de frontiera la Deta

- Azi dimineața, in jurul orei 8.30, polițiștii de frontiera din Maramureș au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari, in zona de competența. Astfel, oamenii legii au indentificat in trafic, pe raza localitații Mara un autoturism marca Audi Q7, care rula cu viteza. Deoarece șoferul…

- Intamplare ca-n filme, la granița Romaniei cu Serbia – un șofer a forțat intrarea in țara pe la punctul de trecere a frontierei de la vama Porțile de Fier II, joi seara. In timpul verificarilor de la intrarea in țara, cetițeanul danez a pornit in tromba și a trecut prin bariera aferenta liniei a doua…

- Polițiștii de frontiera au descoperit pe raza localitații Vadu Izei din Maramureș un autoturism cautat de autoritațile din Slovacia. Pe 20 ianuarie, polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Maramureș in cooperare cu lucratori din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației și S.P.F. Vișeu de Sus au desfașurat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism de lux, marca AUDI A8, fabricatie 2022, cautat de autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman., informeaza Garda de Coasta. In seara zilei de 29.12.2022 politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Politia de Frontiera se afla in prima linie in ceea ce inseamna eforturile depuse pentru contracararea contrabandei cu tigari, obiectiv ce constituie o prioritate permanenta pentru institutia noastra. Conform studiului Novel Research, piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand…

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, nu au permis iesirea din tara, spre Serbia, a unei fete de 7 ani pentru care adultii care o insoteau nu au putut prezenta documente necesare calatoriei, acest copil nefiind insotit de parinti. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Si-a umplut bagajul cu tigari si s-a pornit la Londra. Vorbim despre un tanar de 20 de ani. In timpul controlului bagajului, pe Aeroportul International Chisinau, autoritatile au descoperit un lot de tigari nedeclarate. Mai exact, 280 de pachete de tigari de doua marci.

- Un barbat de 65 de ani din județul Cluj a fost reținut de catre polițiștii bistrițeni, pentru 24 de ore, in urma unor percheziții desfașurate la locuința acestuia, in cadrul unui dosar penal deschis pentru contrabanda cu țigari și alcool, potrivit Inspectoratului de Poliție Bistrița-Nasaud. In cadrul…