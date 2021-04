Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 17.00, in satul Covaci, la cațiva kilometri de Timișoara. Coliziunea violenta s-a produs chiar in centrul localitații, in fața bisericii, unde o mașina in care se aflau doi jandarmi a fost izbita puternic, din lateral, de un Volkswagen.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, intr-o intersecție din Timișoara. Șoferul unei Dacii 1300 nu a respectat semnificația indicatorului „cedeaza trecerea” la intersecția strazilor Bogdan Petriceicu Hasdeu și Țebea, fiind izbit in plin de un Logan, taximetru, care circula regulamentar. „Un…

- O persoana a murit și alta este in stare grava in urma unui accident produs la ieșirea din Hunedoara. Șoferul a supraviețuit și le-a spus polițiștilor ca pasagerul s-a aflat la volan. Dupa ce au folosit...

- Un accident de circulație mortal s-a produs miercuri seara intre Hunedoara și Deva.Pompierii Detasamentului Hunedoara si Deva au intervenit pe DJ 687, la iesirea din municipiu, la un accident in care a fost implicat un autoturism in care se aflau 2 tineri.Din primele cercetari, se pare ca un conducator…

- Accident de circulație, vineri seara, in Calea Buziașului din Timișoara. Șoferul unui Matiz a ajuns cu mașina de pe șosea pe liniile de tramvai. A rulat o distanța buna pana sa reușeasca sa opreasca.

- Accident de circulație, luni, pe bulevardul Corneliu Coposu din Timișoara. Un barbat de 74 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un șofer neatent. Conducatorul auto vinovat, in varsta de 97 de ani, a plecat de la fața locului și a fost prins ulterior.

- Sambata, in jurul orei 17:20, intre localitațile Șag și Jebe s-a petrecut un grav accident rutier. La fața locului s-au deplasat de urgența o autosepciala de prima intervenție, o autosepciala de descarcerare, un echipaj SMURD și 7 pompieri. In accident a fost implicat un autotren și un autoturism in…

- Traficul pe autostrada A1 este blocat la km 459, sensul de mers Timișoara – Lugoj, dupa ce in nodul rutier Balinț, la ieșirea spre Lugoj, un TIR a oprit pe banda de urgența dupa ce a ratat ieșirea de pe A1 spre autostrada A6. Șoferul unui alt TIR a patruns pe banda de urgența și ... The post Trafic…