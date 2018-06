Masină cu români, parțial strivită pe o autostradă din Ungaria Un autoturism in care se aflau doi romani a fost pur și simplu strivit pe o șosea din Ungaria. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea ungureasca Tazlar, informeaza știridiaspora.ro. La un moment dat, de pe o șosea laturalnica a ieșit un tractor cu bena. Șoferul roman a incercat sa evite impactul cu tractorul The post Masina cu romani, parțial strivita pe o autostrada din Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

