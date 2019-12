Stiri pe aceeasi tema

- A doua generație Dacia Duster a fost prezentata oficial in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2017. La scurt timp de la debut, SUV-ul a intrat pe linia de producție de la Mioveni. Acum, oficialii Dacia au anunțat ca la uzina din Mioveni a fost produs exemplarul Duster cu numarul 500.000. Conform…

- La sfârșitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit ieșirea din linia de Montaj a modelului Duster cu numarul 500 000, mașina aniversara fiind roșie, cu motor 1.3 TCE, 150 CP. Cifra se refera la a doua generație de Duster, din prima s-au produs 1,2 milioane. Reamintim…

- Uzina Dacia de la Mioveni a sarbatorit iesirea din linia de montaj a unui automobil Duster cu numarul 500.000, fiind vorba de a doua generatie a modelului, a anuntat compania.A doua generatie a Duster-ului a fost lansat in urma cu 2 ani, la Salonul Auto de la Frankfurt. Beneficiarul acestui…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit iesirea din linia de Montaj a modelului Duster cu nr. 500 000 (4x4, Prestige, 1.3 TCE 150 CP, rouge fusion). Este vorba de a doua generatie a unui model deja legendar pentru Romania si Groupe Renault, lansat in urma cu 2…

- La sfarșitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit ieșirea din linia de Montaj a modelului Duster cu nr. 500 000 (4×4, Prestige, 1.3 TCE 150 CP, rouge fusion). E vorba de a doua generație a unui model iconic pentru Romania și Groupe Renault, lansat in urma cu 2 ani, la Salonul…

- Vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, a anuntat marti Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In Romania a fost cea mai dinamica piata auto din Europa. Aici, inmatricularile…

- Romania a fost cea mai dinamica piata auto din Europa, in octombrie. Volkswagen și Renault, cele mai vandute marci Vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania.…

- Un avion al companiei British Airways s-a umplut de fum în timpul zborului dinspre Bari, Italia spre aeroportul Gatwick din Londra. Patru însoțitori de cabina au fost duși la spital, dupa ce aeronava a aterizat de urgența în Basel, Elveția, scrie The Independent. Toți cei 165…