Maşină cu explozibili în portbagaj, abandonată în parcarea unui centru comercial la nord de Paris O masina care continea explozibili in portbagaj a fost gasita marti seara in parcarea unui centru comercial din Sarcelles, in nordul Parisului, au anuntat miercuri surse concordante citate de AFP.



Potrivit surselor, ocupantii masinii erau urmariti de jandarmi si politie dupa ce s-au sustras de la un control rutier. Dupa ce au ajuns in parcarea subterana, cei doi aflati la bordul vehiculului au reusit sa coboare si sa fuga, abandonand masina. In portbagajul acesteia au fost gasite sase dispozitive explozive si un set de numere de inmatriculare false, a mentionat o sursa din politie.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina care continea explozibili in portbagaj a fost gasita marti seara in parcarea unui centru comercial din Sarcelles, in nordul Parisului, au anuntat miercuri surse concordante citate de...

- Marti seara, in jurul orei 18:00, politistii locali au fost chemati sa verifice o masina abandonata de aproximativ 30 de zile in parcarea Ateneului. Agentii au avut o surpriza. Ei au descoperit ca autoturismul era avariat si in interiorul unei portiere se afla un pistol cu aer comprimat. "La fata locului…

- Un tanar de 22 de ani a decedat marti seara la Nantes (vestul Frantei) dupa ce un agent de politie a deschis focul asupra lui in timpul unui control de rutina, deces care a provocat violente urbane in mai multe cartiere sensibile din acest oras, informeaza AFP.

- Primarul din Sacele, Virgil Popa, a facut plangere la politia dupa ce a descoperit ca i-au fost taiate franele de la masina de serviciu. Nu este primul incident. Masina sa a mai fost vandalizata si luna trecuta. Primarul Virgil Popa spune ca a trecut cu de vederea primul incident, dar acum…

- O valiza a fost lasata la voia intamplarii in parcarea centrului comercial Jupiter City din Bradu. Polițiștii argeșeni au fost sesizați, iar in acest moment grupa pirotehnica a Serviciului Acțiuni Speciale verifica daca valiza este un pericol. Vom reveni!

- A furat o geanta in care se aflau doua telefone, model Asus si Nokia, carduri bancare si acte personale, cauzand unei femei un prejudiciu de circa 3.700 de lei. Furtul a avut loc intr-un centru comercial de pe strada Albisoara din Capitala. Hotul este cautat de Politie.

- Un accident rutier a avut loc joi in jurul orei 11:00 in parcarea unui centru comercial din Gherla. Potrivit primelor informații, un șofer de 37 de ani din Bonțida in timp ce se deplasa cu un autoturism prin parcare, in zona marcata pentru mașini a acroșat un copil de 4 ani din Dej, care ar […]

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, oamenii legii au reusit identificarea soferului care a intrat marti, cu masina pe plaja din Vama Veche si a ramas blocat in mare.