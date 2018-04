Stiri pe aceeasi tema

- O masina in care se aflau doua femei a fost lovita de un tren de calatori duminica, la trecerea de nivel cu calea ferata de pe DN66, in localitatea Livadia, judetul Hunedoara, soferita masinii, in...

- Un accident feroviar a avut loc, astazi, in vestul țarii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, la trecerea la nivel cu calea ferata peste DN 66, din localitatea Livadia, comuna Baru, o mașina in care se aflau doua femei, de 55 și 62 de ani, a fost lovita de…

- Un autoturism a ajuns in calea unui tren InterRegio plecat din Cluj catre Bucuresti. Accidentul feroviar a avut loc duminica in jurul pranzului, in Hunedoara, intre statiile Baru Mare si Pui, din cate mentioneaza reprezentantii Centrului Infotrafic. Mai exact, s-a anuntat ca “trenul IR1836 pe ruta…

- Accident feroviar in judetul Hunedoara, in zona localitatii Livadia, la nivelul unei treceri cu calea ferata peste DN 66. Un autoturism inmatriculat in Gorj, in care se aflau doua femei, a fost lovit de trenul de calator...

- otrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, traficul feroviar este oprit pe sectia de cale ferata 202 între statiile Baru Mare si Pui, judetul Hunedoara, în zona localitatii Livadia, din cauza unui accident. „Trenul IR1836 pe…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca traficul feroviar este oprit pe sectia de cale ferata nr. 202 intre statiile Baru Mare si Pui, judetul Hunedoara, din cauza unui accident. Trenul IR1836 pe ruta Cluj-Napoca – Bucuresti a surpins un autoturism la terecerea la nivel cu calea ferata prevazuta…

- “Este vorba despre un accident feroviar, un singur autovehicul și o garnitura de tren au fost implicate în acest accident. O persoana este ranita, o femeie, este conștienta și primește asistența medicala în acest moment de la ambulanța de terapie intensiva și va fi transportata…