Incepe procesul motorinei din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu!

"In concret, din probatoriul administrat in faza de urmarire penala a rezultat ca primii trei inculpati ar fi alimentat generatoarele din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu cu cantitati de motorina inferioare celor consemnate in documentele interne ale S.C. E.E. S.R.L., obtinand… [citeste mai departe]