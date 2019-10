Maşină căzută de pe un pod, pe centura Braşovului Un șofer in varsta de 24 ani a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un cap de pod, iar apoi a cazut cu mașina de la o inalțime de aproximativ trei metri. In urma impactului a fost ranit un tanar in varsta de 20 ani, pasager in mașina, care a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, scrie mediafax. Alcoolemie ridicata Alcoolemie ridicata La testarea șoferului pentru consum de alcool, in aerul expirat rezultatul a fost 0.71 mgl alcool pur, iar acesta a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

