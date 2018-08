Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat la frontiera cu Serbia șapte cetateni din Irak și unul din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Cruceni – judetul Timiș au observat, in apropierea granitei cu Serbia, opt persoane care au urcat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca Audi A6 in valoare de aproximativ 30.000 de lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Spania. Duminica, 15 iulie, in jurul orei 00.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni…

- Politistii de frontiera de la Naidaș, județul Caraș-Severin, au depistat un barbat care conducea un autoturism marca Mercedes, in valoare de aproximativ 25.000 euro, ce figura ca fiind cautat de autoritatile italiene. ”In data de 14.07.2018, ora 13.30 , la Punctul de Trecere a Frontierei Naidaș, județul…

- Doi cetateni turci, care se aflau intr-un autoturism condus de un bulgar, si care incercau sa intre ilegal in spatiul Schengen, au fost opriti de catre oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Cei doi au incercat sa-i pacaleasca cu documente false pe oamenii legii.…

- Politistii de frontiera de la Moravita, impreuna cu inspectorii vamali, au descoperit si confiscat 110 comprimate RIVOTRIL, substante aflate sub control national, pe care o femeie intentiona sa le introduca ilegal in tara. “In data de 29.05.2018, in jurul orei 13:00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean sarb, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa de un an și sase luni de inchisoare. Acesta incerca sa intre in tara din Serbia, prin Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia. Tanarul era pasager,…

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…