Mașină căutată de polițiștii din Polonia, depistată de polițiștii de frontieră timișeni Un autoturism care era dat in urmarire de poliția poloneza a fost depistat, marți seara, de polițiștii de frontiera timișeni, la Moravița. „In data de 9 iulie 2024, in jurul orei 18:45, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, judetul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control un cetatean roman in varsta de 52 […] Articolul Mașina cautata de polițiștii din Polonia, depistata de polițiștii de frontiera timișeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

