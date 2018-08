Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic duminica dimineata in comuna Bascov. Trei oameni au ajuns de urgenta la Spitalul Județean Arges dupa autoturismul in care se aflau a intrat violent intr-un stalp din beton. Din primele cercetari, soferul mașinii nu a redus viteza intr-o curba ușoara si a intrat cu autoturismul pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors au depistat un autoturism marca Renault Scenic, in valoare de 20.000 de euro, care era cautat pentru confiscare de autoritatile din Franta. In data de 29.07.2018, in jurul orelor 18.39, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors,…

- S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, la ora 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul roman D.S, in varsta de 35 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Bacau,…

- O familie din Lipanești, județul Prahova, s-a trezit acum o saptamana cu o mașina cu numere de Buzau parcata in fața gardului, pe marginea DN 1 A. Pentru ca de atunci nu a venit nimeni sa o ia, oamenii au apelat la observatorulph.ro, care a anunțat Poliția. Mașina din imagine, un Daewoo Cielo, a fost…

- Un șofer din statul american Ohio, a gasit o soluție inedita atunci cand i s-a stricat mașina și nu a mai putut inainta, in timp ce se afla in trafic.Pentru ca nu-și mai putea continua calatoria, barbatul a decis sa mearga in marșalier.

- "Duminica seara, la ora 22.45, Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un incendiu izbucnit la un autoturism aflat pe raza localitatii Archid. Cauza probabila de incendiu a fost de natura electrica", se precizeaza intr-un comunicat remis de ISU Smurd Salaj. Deocamdata…

- Descoperire șocanta in localitatea Valul lui Traian, din Constanța. O femeie de 47 de ani a fost gasita fara suflare in autoturismul sau. Paradoxal, deși masina era parcata de doua zile pe o strada foarte circulata, abia astazi cineva și-a dat seama ca șoferița era moarta.

- „La data de 8 mai, politistii Sectiei 1 Iasi au sanctionat contraventional un barbat care a apelat numarul de urgenta 112 sesizand faptul ca autoturismul ca autoturismul pe care il parcase pe strada Sarmisegetuza, din municipiul Iasi, si pe care uitase sa il asigure lasand cheile in contact, i-a fost…