Mașină căutată de autoritățile din Italia, depistată de polițiștii de frontieră timișeni Politistii de frontiera de la Moravița (județul Timiș) au descoperit un autoturism in valoare de 80.000 de lei, care era cautat de autoritatile din Italia. „Azi noapte, in jurul orei 01:50, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, judetul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean roman, conducand un autoturism marca Ford […] Articolul Mașina cautata de autoritațile din Italia, depistata de polițiștii de frontiera timișeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

