- Elon Musk a admis ca Model 3, cea mai accesibila mașina electrica lansata de compania Tesla, are probleme de franare și a promis ca ele se vor rezolva. Totul vine la foarte puțin timp dupa ce renumita revista americana Consumer Reports a testat mașina și verdictul a fost ca nu o recomanda consumatorilor,…

- Politia a corectat eroarea si acum ii va trimite o amenda corecta pentru cei 10 km/h peste voteza regulmentara de 50 km/h. Sau o sa-l ierte daca tot l-au speriat atat de tare. Belgianul pozat de camera-radar in Quievrian ar fi trebuit sa plateasca 6.600 de euro amenda. Articolul integral pe PROMOTOR

- „Suntem generatia care fuge din orasele aglomerate spre suburbii. Dupa sute de ore in cautarea unei case noi, mi-am dat seama ca am trei optiuni in bugetul unui roman de conditie medie: ceva nou dar de slaba calitate, ceva vechi ori o casa noua, construita de mine de la zero“, explica jurnalistul George…

- Au fost livrate primele 10 ambulanțe de producție ruseasca, din cele 69 procurate pentru Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca. Achiziția de mașini din Rusia a starnit mai multe discuții.

- "Au de facut (n.r. - parlamentarii) un lucru fundamental: demilitarizarea serviciilor secrete, interdictie in zona de afaceri si numarul salariatilor din serviciu sa fie transparent public cunoscut. Un serviciu daca il vrei performant trebuie sa-l finantezi. Serviciile secrete fac niste servicii…

- Mașina timpului de la Vatican este una dintre cele mai mari bogații controversate din pivnițele cetații de scaun. I se spune cronovizor, pentru ca sfideaza legile naturii și poate capta imagini din trecut, din vremuri mult mai vechi decat ne-am putea imagina.

- In aceste condiții, Hidroelectrica a lansat o licitație pentru a contracta o firma care sa evalueze documentațiile aferente starii de siguranța in exploatare pentru amenajarile din administrarea companiei, in vederea reinnoirii autorizațiilor. Articolul integral pe PROFIT.RO

- Accident la Pesteana, Gorj, unde un autoturism a intrat intr-un cap de pod, soferul fiind aruncat din masina, in urma impactului. Barbatul se afla singur in masina. Articolul ACUM: ACCIDENT la Pesteana! A fost aruncat din masina apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .