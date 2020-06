Mașină blocată într-un pasaj inundat. Șoferul s-a urcat pe autoturism VIDEO Codul galben de furtuna și ploi torențiale anunțat de meteorologi pentru vestul țarii l-a pus in dificultate pe un șofer din Arad. Astfel, pasajul de la strada Voinicilor a fost inundat in urma ploii abundente, iar un șofer care s-a aventurat sa treaca a ramas cu mașina blocata in apa. La fața locului s-a deplasat […] Articolul Mașina blocata intr-un pasaj inundat. Șoferul s-a urcat pe autoturism VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

