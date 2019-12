Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe strada Albisoara din Capitala. O femeie insarcinata a fost lovita de un automobil, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00.

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Doua persoane au ajuns cu autoturismul in șanț, duminica. Accidentul a avut loc pe un drum județean din Timiș, iar o femeie, pasagera in mașina, a fost ranita. Incidentul din trafic s-a petrecut pe drumul județean dintre Buziaș și Sinersig. Barbatul, un șofer in varsta de 65 de ani, conducea dinspre…

- O tanara de 22 de ani, din județul Gorj, a fost grav ranita, luni, intr-un accident rutier produs in localitatea Giarmata, din județul Timiș. Madalina era pasagera in mașina condusa de prietenul ei, in varsta de 24 de ani, din Dolj. In autoturism se afla și verișoara șoferului. Fata de 23 de…

- O femeie a fost ranita ușor, in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut pe b-dul Take Ionescu. Un tanar șofer, in varsta de 21 de ani, nu a pastrat distanța regulamentara fața de mașina aflata in fața sa. O femeie de 63 de […]…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 08:50, pe DN1, intre localitațile Martinești și Valcele. O femeie din Frata a fost grav ranita. Din primele informații, un autoturism condus pe sensul de mers Cluj- Napoca-Turda, de catre un barbat de 39 de ani din Satu Mare a patruns…

- Mai multe autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc marți, in Timiș. O persoana a fost ranite iar automobilele au fost avariate, din pricina unui șofer care nu a pastrat distanța regulamentara. Incidentul s-a petrecut pe DN59, sensul de mers Timișoara – Șag. Conform polițiștilor,…

- Putin inainte de miezul noptii, la ISU Timis a sunat alarma: a vut loc un accident rutier in care este implicat un autoturism cu o ambulanta a Serviciului Judetean Hunedoara, in centrul orasului Recas.Elena Megherea, portatorul de cuvant al ISU Banat Timis spune ca "operativ, la locul interventiei au…