Mașină a Poliției locale, răsturnată VIDEO In ziua de 3 Decembrie a.c., in jurul orei 15,25, a avut loc un eveniment rutier, in municipiu. O autospeciala a poliției locale, condusa de un aradean de 36 de ani, polițist local, in timp ce se deplasa pe strada Andrei Mureșanu, a patruns pe strada Ștefan Augustin Doinaș, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 58 de ani, din județul Suceava. La fața locului a fost solicitata o ambulanța, pentru evaluarea starii de sanatate a ocupanților autoturismelor, dar niciunul nu a necesitat transport la spital. Testarea cu aparatul alcooltest a șoferilor a indicat ca niciunul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

