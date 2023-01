Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Tanarul din Galati care, vineri noapte, nu a oprit la semnalul politistilor din Buzau, fiind urmarit apoi in trafic, unde a accidentat grav un pieton, a fost retinut. Pietonul si politistul raniti in urma urmaririi sunt internati in stare grava. Potrivit IPJ Buzau, tanarul care nu are permis…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, produs joi dimineata intre Slobozia si Urziceni. ”Pe DN 2A Slobozia-Urziceni, intre localitatile Alexeni si Brosteni, judetul Ialomita, s-a produs un accident rutier in care…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- O mașina de Poliție a fost spulberata intr-un accident, pe un drum național din județul Mehedinți. Cu semnalele acustice și luminoase pornite, agentul a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal cu un autoturism care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe drumul DN6 pe dealul Balota,…

- O mașina a cazut in Lacul Floreasca, vineri dimineața. In autovehicul se aflau doi barbați, care au fost transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 07.00, pe podul Floreasca. O mașina a cazut in lac și a fost acoperita de apa, imediat ce a daramat gardul de beton.…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Un barbat din Slobozia a intrat pe autostrada A2 pe sensul greșit de mers, apoi a condus zeci de kilometri pe contrasens, provocand inclusiv un accident, informeaza IPJ Calarași. Intamplarea a avut loc ieri dupa-amiaza, in jurul orei 15.53. Barbatul de 44 de ani din municipiul Slobozia și-a condus autoturismul…