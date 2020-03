Mașină a Jandarmeriei, implicată într-un accident rutier, în Bistrița! Trei jandarmi au ajuns la spital Doua autoturisme au fost implicate, luni, intr-un accident rutier care a avut loc pe str. Zefirului din municipiul Bistrița, informeaza realitateadebistrita.net . In cele doua autoturisme s-au aflat in total șapte persoane, dintre care trei au ajuns la spital. Una dintre mașinile implicate aparține Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Bistrița-Nasaud, in care se aflau și cei trei raniți, alaturi de inca doi jandarmi.La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri și un echipaj de prima ajutor SMURD.Polițiștii cerceteaza imprejurarile in care a avut loc accidentul.Citește continuarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajați ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Nasaud, care se aflau in mașina instituției au fost raniți in urma unui accident rutier.Alte șapte persoane au fost implicate in accident. Polițiștii cerceteaza imprejurarile in care a avut loc accidentul.Citește continuarea pe realitateadebistrita.net.

- Un accident rutier in care au fost implicate patru persoane a avut loc, vineri seara, pe DN 17D, in localitatea Maieru, dupa ce un autoturism a acroșat un altul care incerca sa efectueze un viraj la stanga. O persoana a fost ranita și a fost transportata la spital. In aceasta seara, pe DN 17 a avut…

- Mașina fostului manager al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, Gigel Capota, a fost implicata miercuri dupa-amiaza intr-un accident rutier in centrul municipiului. Un alt autovehicul a fost avariat in urma impactului cu autoturismul lui Gigel Capota, actual director economic al Spitalului…

- UPDATE: In urma incidentului rutier, doi barbati, au fost transportati la spital pentru investigatii medicale.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un accident rutier de pe strada Atelierilor, din municipiul Constanta.…

- Un copil de 13 ani din municipiul Hunedoara si-a pierdut viata, duminica, dupa ce a luat masina tatalui sau, un autoturism cu volanul pe partea dreapta, nu a adaptat viteza si a lovit un copac de pe marginea soselei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara,…

- Un accident rutier s a produs astazi in municipiul Fetesti, judetul Ialomita. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme.In urma impactului, doua persoane au fost ranite, ambele femei.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita a declarat cu privire la evenimentul…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier in statiunea Mamaia in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens, lovind doua autoturisme. In masina respectiva si asupra pasagerului din dreapta, politistii au gasit 19…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident GRAV pe DN 66, intersecția Hunedoara – Calan. O mașina inmatriculata in Alba implicata in evenimentul rutier Un accident grav s-a produs astazi, in jurul orei 14.30, la intersecția drumului național 66 cu drumul județean 687 (intersecția Hunedoara – Calan). Doua autoturisme,…