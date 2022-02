Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Asociatiei Milioane de Prieteni pregateste salvarea unei ursoaice din Ucraina, care timp de 19 ani a fost chinuita la un circ ambulant, a fost tinuta intr-o cusca minuscula și inghesuita printre gunoaie. „Ea este Masha. Avea doar cateva saptamani cand a inceput antrenamentele pentru a deveni…

- Alte 2 742 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 461 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sint asociate cu contact in afara țarii: 4 – Rusia, 4 – Ucraina, 4 -Romania, 2 – Israel, 1 – Germania. Numarul total de teste…

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…

- Alte 2 449 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 846 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6 - Romania, 4 - Rusia, 2 - Ucraina, 2 - Danemarca, 1 - Franța, 1 - Marea Britanie.

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. El a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui sa se teama ca vor…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca nu este posibil sa fim abandonati de americani in contextul situatiei din Ucraina, pentru ca Romania este una dintre cele mai importante tari din NATO. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile armate NATO.…

- Romania nu va trimite trupe in Ucraina, in cazul unui conflict militar cu Federația Rusa, insa Bucureștiul sprijina „intens” Kievul la nivel diplomatic , fiind implicat in toate deciziile care se iau la nivel UE și NATO, inclusiv in ceea ce privește sancțiunile dure pregatite impotriva Moscovei. Deocamdata,…

- In primul an de președinție, Maia Sandu a efectuat vizite in 18 raioane ale țarii in mai multe localitați, iar alte 14 in strainatate, intre care Ucraina, Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Georgia, SUA, Austria, Romania. In comparație, la fel in primul an de președinție, fostul șef…