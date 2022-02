Stiri pe aceeasi tema

- In timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna la Beijing, Vladimir Putin (69 de ani), președintele Rusiei, a adormit in timp ce delegația Ucrainei defila. Ediția Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing a avut astazi festivitatea de deschidere. Totul este sub semnul de intrebare…

- Inaintea vizitei pe care urmeaza sa o faca la Beijing, unde va asista vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a subliniat relatiile sale bune cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite dpa."Ne cunoastem de multa vreme cu presedintele Xi…

- ​Comitetul Olimpic Canadian a anuntat vineri ca cinci membri ai delegatiei olimpice de 246 de persoane, care a ajuns la Beijing pentru a participa la Jocurile Olimpice de iarna 2022, au fost testati pozitiv la coronavirus, scrie Reuters.''Vom respecta regulamentul anti-Covid impus de organizatori.…

- Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a decis cu majoritate de voturi (un vot impotriva și o abținere), intr-o ședința mixta (prezența fizica și online), suspendarea finanțarii Federației Romane de Schi-Biatlon pana la prezentarea unui raport in care sa dovedeasca faptul ca a adoptat…

- Romania va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) cu 22 de sportivi, la sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sarituri cu schiurile, biatlon si patinaj viteza.

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a apreciat, joi, ca sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) sunt ''niste eroi'', conform Agerpres. ''Ii felicit pe sportivii calificati la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing 2022, pe care ii consider…

- Danemarca nu va trimite oficiali la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din cauza situatiei privind drepturile omului din China. Danezii urmeaza astfel boicotul politic facut de SUA, Australia, Canada, Japonia si Regatul Unit. "Guvernul a decis ca nu vom participa la Jocurile Olimpice…

- Cele 12 semne zodiacale chinezești se descurca perfect la probele de la Olimpiada de Iarna, precum curling, patinaj viteza, patinaj artistic sau schi alpin. La 50 de zile pana la Jocurile Olimpice de Iarna din Beijing a fost lansata o animație cu animalele care reprezinta zodiile, realizata de China…