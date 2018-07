Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 17 iulie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, au efectuat cinci perchezitii la domiciliile unor persoane din localitatile Eforie si Techirghiol din judetul Constanta si au pus in executare sapte mandate…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta au efectuat cinci perchezitii la locuintele membrilor unei grupari infractionale, banuiti de operatiuni cu substante susceptibile a avea proprietati psihoactive, in zona de sud a litoralului romanesc. "La data de 17 iulie,…

- In cursul zilei de astazi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia au efectuat un numar de 24 de perchezitii…

- Polițiștii din Ploiești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat in flagrant delict doi barbați banuiți de trafic de droguri de risc și mare risc. Cei doi au fost reținuți. In noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiesti, cu sprijinul…

- În urma perchizițiilor, polițiștii au descoperit aproximativ 250 de grame de cannabis, 3 pliculețe cu substanțe psihoactive, 45.000 de lei, 400 de euro, telefoane mobile, cântare și instrumente de consum. Trei persoane au fost arestate preventiv. “La data de 21 iunie…

- In aceasta dimineata, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 8 perchezitii domiciliare, la locuintele membrilor unei grupari infractionale, banuiti…

- Politistii brasoveni au destructurat un grup infractional organizat specializat in traficul de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Brasov si Covasna si in Capitala, cinci persoane fiind arestate si alte sase plasate sub control judiciar.In urma perchezitiilor,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic cu droguri. Au fost descoperite 2 culturi indoor…