- O manifestatie are loc la Chisinau in sustinerea procurorului general, suspendat din functie, Alexandr Stoianoglo, retinut marti intr-o ancheta penala cu patru capete de acuzare. Actiunea are loc in fata Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, unde este examinat demersul procurorului de cauza privind…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, nu este lasat sa discute intre patru ochi cu avocatul sau. Despre asta a anunțat deputatul BCS, Grigore Novac, in aceste clipe la protestul organizat in fața Judecatoriei Ciocana, unde se examineaza demersul procurorului de caz, Victor Furtuna.

- Procurorul de caz, Victor Furtuna, a solicitat 30 de zile de arest pentru procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Cererea va fi examinata astazi, 8 octombrie, la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana. Informația a fost confirmata pentru IPN de catre avocatul lui Alexandr Stoianoglo, Vasile…

- Magistrații Judecarorei Ciocana examineaza in aceste momente demersul procurorului Victor Furtuna, care a cerut 30 de zile de arest pentru Alexandr Stoianoglo, transmite Noi.md cu referire la publika.md. In fața Judecatoriei s-au adunat cițiva protestatri, care cer eliberarea procurorului general suspendat.…

- Seful interimar al Procuraturii Anticoruptie, Adrian Bordianu, respinge acuzatiile subalternului sau, Victor Furtuna, ca ar face presiuni la investigarea dosarului penal pornit pe numele procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Adrian Bordianu a declarat pentru Portalul Anticoruptie.md ca…

- Magistrații Judecarorei Ciocana examineaza in aceste momente demersul procurorului Victor Furtuna, care a cerut 30 de zile de arest pentru Alexandr Stoianoglo. In fața Judecatoriei s-au adunat cațiva protestatri, care cer eliberarea procurorului general suspendat.

- Hotararea Consiliului Superior al Procurorilor prin care a fost admisa și aprobata examinarea sesizarii impotriva acțiunilor procurorului general Alexandr Stoianoglo in urma careia procurorul anticorupție Victor Furtuna a inițiat urmarirea penala in privința șefului PG a fost atacata la Curtea de Apel…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo a fost scos din sediul Procuraturii. Potrivit procurorului Victor Furtuna, care cerceteaza cazul penal in care este invinuit Stoianoglo a declarat pentru presa ca acesta a fost reținut pe un terment de 72 de ore. {{553432}}”Au avut loc acțiuni de urmarire…