Mascații au intrat din greșeală în casa unor bătrâni din Carei în timp ce căutau un traficant de droguri Forțele de ordine din Carei au intrat miercuri din greșeala in apartamentul locuit de o familie de batrani, iar intervenția in forța a provocat leșinul femeii, transmite publicația Opinia de Carei . Mascații cautau de fapt un presupus traficant de droguri care locuia in același bloc, dar la alt etaj. Potrivit informațiilor G4Media, eroarea mascaților a fost cauzata de adresa greșita trecuta in mandatul de perchiziție.The post Mascații au intrat din greșeala in casa unor batrani din Carei in timp ce cautau un traficant de droguri first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

